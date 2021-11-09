Фаіст називає себе блогеркою та журналісткою.

Співробітники СБУ навідалися до черкаської "антивакцинаторки" Олени Фаіст, яка називає себе журналісткою та блогеркою.

Відео з’явилось на Facebook-сторінці Фаіст.

Посилаючись на відповідну ухвалу суду, співробітники прийшли вилучити у Фаіст техніку, з якої та веде трансляції.

У наданому документі зазначається, що до правоохоронців з вимогою відкрити провадження проти Фаіст звернувся лікар-інфекціоніст Черкаської міської інфекційної лікарні.

Читайте також"Без маски ніяк": у Києві антивакцинаторші провели екскурсію в COVID-відділенніМедик вказав, що блогерка у мережі поширює дезінформацію про вакцинацію та ображає честь і гідність лікарів, які борються з поширенням коронавірусу.

Також Фаіст розповсюджує інформацію з маніпулятивними судженнями, які несуть загрозу суспільно-політичній діяльності і можуть стати каталізатором для виникнення загроз національній безпеці України.

Як писав УНІАН, 3 листопада на мітингу противників вакцинації у Києві Фаіст дякувала Росії за фінансову допомогу для руху, стверджувала, що війни на Донбасі немає і називала українців та росіян "одним народом".

Що відомо про Олену Фаіст

Інформації про сферу діяльності 36-річної Фаіст в мережі немає, водночас жінка – активна користувачка заборонених в Україні соцмережі.

У квітні 2021 року блогерка "засвітилася" на мітингу антивакцинаторів у Черкасах в колі відомого проросійського провокатора Остапа Стахіва та засновника ГО "Ведичний світ" Сергія Мікітена. Саме останнього місцеві ЗМІ пов’язують з організацією "антиковідних" протестів по всій країні.

У 2020-му Фаіст фігурувала у справі про нібито напад екс-військових на неї та представника "Партії Шарія" Миколи Бугріменка.

У викладеному напередодні мітингу ролику Фаіст не приховує свої комуністичні погляди: називає розпад СРСР "так званим", "який нікуди не дівся і юридично існує".

Вона вважає, що Радянський Союз "всього лише накрили морським правом і навіяли нам, що СРСР більше немає, щоб позбавити нас засобів існування".

Україну блогерка називає "корпорацією", і що Росія, мовляв, теж є "корпорацією, яка перебуває у такому ж юридичному полі на морському дні".

Жінка має у Facebook близько 5 тисяч підписників та називає себе керівницею Черкаського філіалу в "STOP Fake Pandemic".

Росія заохочує антивакцинаторські рухи в Україні

29 жовтня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Україні викрили російську мережу, яка займалася антивакцинаторською діяльністю. Ця ж сама мережа на території РФ розповідає про потребу вакцинації.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Яна Ставська