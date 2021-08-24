Учасниками велозаходу стали кількасот чернігівців різного віку.

У Чернігові з нагоди Дня Незалежності України вперше відбувся велопробіг у вишиванках, учасниками якого стали понад 300 чернігівців.

Як передає кореспондент УНІАН, патріотичний велопробіг стартував на центральній Красній площі Чернігова, його маршрут проліг вулицями обласного центру й завершився на площі.

За словами представника оргкомітету заходу та громадської організації "ВелоЧе" Людмили Ніценко, більшість учасників велопробігу були у вишиванках і мали національну символіку. Кращі велоекіпажі отримали подарунки. За даними Ніценко, до велопробігу долучилися майже 300 чернігівців. Водночас чернігівські журналісти нарахували до 600 учасників.

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Загалом відзначення 30-ої річниці Незалежності України в Чернігові розпочалося з офіційних заходів у центрі міста за участю представників влади і громадськості.

Вони поклали квіти до меморіальних стел "Герої не вмирають" і Героям Небесної сотні у сквері ім. М.Попудренка, хвилиною мовчання вшанували пам‘ять земляків, які загинули під час Революції гідності, проведення АТО/ООС в Донецькій та Луганській областях. Під звуки Гімну України у виконанні духового оркестру пролунав військовий салют.

Потім парадні розрахунки 8-ого навчального Чернігівського центру Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України й Академії Державної пенітенціарної служби маршем пройшли Красною площею.

На Алеї героїв та Гарматній алеї на Валу, яку відкрили для відвідувачів після реконструкції, працювала виставка-ярмарок майстрів декоративно-прикладного мистецтва і дитяча локація. Виставка військової техніки та озброєння проходила на проспекті Миру.

Святкові заходи в Чернігові тривають. Завершиться святкування Дня незалежності концертною програмою за участі співачки Камалії.

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Автор: Світлана Закелова