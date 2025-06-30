Там зазначили, що в заповіднику знайшли цілу лінію окопів часів Другої світової війни.

У Чорнобильському заповіднику знайшли польові укріплення часів Другої світової війни.

Про це повідомили у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику. Там розповіли, що науковці випадково натрапили на лінію окопів довжиною 200 м під час обстеження території біля села Новосілки.

Науковці зазначили, що до теперішнього часу ця лінія майже злилася з місцевим рельєфом. Зсуви ґрунту, рослинність і дикі тварини змінюють обриси колишніх траншей.

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Фахівці зазначили, що один з окопів став домом для лисиці. Вона влаштувала в його стіні нору. А на буствері собі помешкання звели мурахи.

"Життя триває, залишаючи поверх старих шрамів нові сліди…", - прокоментували науковці.

Інші новини про Чорнобильський заповідник

14 червня науковці розповіли, що в Чорнобильському заповіднику з'явився червонокнижний жук. Не дивлячись на свій грізний вигляд, ці жуки людей не кусають.

А 25 червня науковці помітили, що у Чорнобильському заповіднику гуляє загадковий одинокий кінь. Фахівці заповідника розповіли деталі про цього одинака і чим він їх заінтригував.

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