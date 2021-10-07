Правоохоронці перевіряють всю інформацію стосовно того, у який спосіб екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі виїхав з України.

Прикордонники проводять розслідування обставин перетину кордону колишнім президентом Грузії, головою Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїлом Саакашвілі.

Про це у коментарі УНІАН повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"У ситуації з громадянином України Міхеїлом Саакашвілі Державною прикордонною службою України дійсно проводиться службова перевірка", - сказав Демченко.

Зокрема, розслідуються обставини його виїзду з України та факт перетину державного кордону.

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"Детально перевіряється вся інформація, у який спосіб він виїхав за межі України. На даний час низка посадових осіб Південного регіонального управління (ДПСУ) на час розслідування та отримання висновків усунуті від виконання службових обов’язків", - додав Демченко.

Саакашвіші виїхав до Грузії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі, який має громадянство України, заявляв, що полетить до Грузії 2 жовтня - в день місцевих виборів. За словами Саакашвілі, вирішується доля його країни, він не зможе спостерігати за цим осторонь.

1 жовтня у Грузії Саакашвілі затримали і помістили в пенітенціарну установу. Він заявив, що вважає себе політичним в'язнем й оголосив голодування.

3 жовтня грузинські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що екс-президент нібито перетнув грузинський кордон у вантажівці, начебто весь шлях з України до Грузії Саакашвілі провів у вентиляційній кабіні авто.

У Грузії Саакашвілі був оголошений у розшук - він не був на батьківщині останні 8 років. Його заочно засудили до шести років ув'язнення, визнавши винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі. Також Саакашвілі є підозрюваним в інших кримінальних справах, серед яких – незаконний перетин кордону. Грузинська влада неодноразово заявляла, що Саакашвілі після повернення в країну буде затриманий.

Автор: Віталій Саєнко