Давид Залкаліані вважає абсурдом говорити про можливу екстрадицію колишнього президента Грузії.

Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані заявляє, що про екстрадицію колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі до України не йдеться.

Про це повідомляє телеканал Rustavi2.

Як вважає Залкаліані, говорити і обговорювати питання Саакашвілі є абсурдом, оскільки це "юридично неприйнятно".

Також у відповідь на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про надання дипломатичної допомоги Саакашвілі грузинський міністр заявив, що українській стороні надали усю інформацію про арешт Саакашвілі.

Читайте такожДружина Саакашвілі вперше відреагувала на його роман з Ясько (відео)Залкаліані сказав, що особисто з Кулебою не говорив, а комунікація підтримувалася на рівні посольства.

"Вони звернулися до посольства і просили зустрічі з представником посольства. Вони лише хотіли дізнатися, за яких умов і як Саакашвілі був арештований. Звичайно, розмов про екстрадицію немає. Взагалі абсурдно це обговорювати, оскільки юридично про це не може бути й мови", - наголосив Залкаліані.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня у Грузії Саакашвілі затримали і помістили в пенітенціарну установу. Він заявив, що вважає себе політичним в'язнем і оголосив голодування.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що всі профільні інститути працюватимуть над питанням повернення Саакашвілі в Україну.

У Грузії Саакашвілі був оголошений у розшук - він не був на батьківщині останні 8 років. Його заочно засудили до шести років ув'язнення, визнавши винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі.

Також Саакашвілі є підозрюваним в інших кримінальних справах. Грузинська влада неодноразово заявляла, що Саакашвілі після повернення в країну буде затриманий.

Автор: Віталій Саєнко