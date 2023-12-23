В телефоні одного з фігурантів виявили фрагменти відео, на яких зафіксовані злочини підозрюваних.

Сім юнаків віком від 14 до 19 років підозрюються у скоєнні умисного вбивства безпритульної жінки та перевіряються на причетність до замаху на вбивство і побиття чоловіка у Дніпрі. На рахунку затриманих можуть бути й інші аналогічні злочини. Правоохоронці продовжують оперативні й слідчі дії. Про це повідомляється на сайті Національної поліції.

Зазначається, що вбивство, скоєне з особливою жорстокістю, сталося в ніч на 3 грудня. За даними слідства, нападники виявили безпритульну жінку у покинутій будівлі, побили її та завдали численних ударів ножем, внаслідок яких потерпіла померла.

"Цієї ж ночі стався замах на вбивство чоловіка, який мешкав у недобудові. З численними тілесними ушкодженнями потерпілому вдалося втекти: він добіг до автозаправки та попрохав викликати йому швидку допомогу. Також вони можуть бути причетні до побиття безхатька в укритті на Європейській площі", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці оглянули місця злочинів та встановили маршрут руху нападників. При цьому в телефоні одного з фігурантів виявили фрагменти відео, на яких зафіксовані злочини підозрюваних.

"Під час досудового розслідування поліцейські встановили всіх учасників подій та провели близько десяти обшуків за місцями їх мешкання, встановили коло їх знайомств та свідків, в результаті чого зібрали повну доказову базу для притягнення їх до відповідальності", - додали у Нацполіції.

Там уточнили, що злочинцям загрожує позбавлення волі на термін від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув’язнення. Наразі їх тримають під вартою, слідство триває.

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