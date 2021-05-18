Мешканка Дніпра виявила в морозиві уламок зуба.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила користувач Олександрина Демидко.
«Начебто нічого незвичайного, але шматок зуба всередині морозива!» - прокоментувала вона.
У коментарях жінка додала, що купувала дві одиниці товару, друге ніхто не ризикнув відкрити.
Читайте такожЗМІ дізналися, чим харчуються нардепи в умовах закритої їдальні Ради (фото)«Компанія сьогодні передзвонила. Вони попросили фото упаковки, самого об'єкта та чек. Все крім чека було надано. Чек будемо брати дублікат в магазині АТБ. А також сказали, що подібний випадок вже був з київським тортом», - зазначила користувач у коментарі під постом.
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