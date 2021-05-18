Про знахідку вона написала в соцмережі.

Мешканка Дніпра виявила в морозиві уламок зуба.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила користувач Олександрина Демидко.

«Начебто нічого незвичайного, але шматок зуба всередині морозива!» - прокоментувала вона.

У коментарях жінка додала, що купувала дві одиниці товару, друге ніхто не ризикнув відкрити.

Читайте такожЗМІ дізналися, чим харчуються нардепи в умовах закритої їдальні Ради (фото)«Компанія сьогодні передзвонила. Вони попросили фото упаковки, самого об'єкта та чек. Все крім чека було надано. Чек будемо брати дублікат в магазині АТБ. А також сказали, що подібний випадок вже був з київським тортом», - зазначила користувач у коментарі під постом.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц