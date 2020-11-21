Частина лег енівдитини майже перестала функціонувати.

У Львівській області 11-річна дівчинка під час прогулянки з подругами проковтнула канцелярський цвях, який застряг у бронхах. Сьогодні вночі, 21 листопада, хірурги Львівської обласної дитячої лікарні "Охматдит" її терміново оперували.

Читайте такожУ Львівській області 7-річна дівчинка проковтнула шматок дроту разом з тортом"Дівчатка жартували, поки одна з них випадкового не вдихнула канцелярський цвях. Дівчинка почала кашляти, батьки відвезли її в найближчу лікарню, проте там їй не змогли допомогти", - йдеться в повідомлення лікарні "Охматдит" в соцмережі.

Тому маленьку пацієнтку швидкої з Ходорівської міської лікарні госпіталізували до Львова. Дитині зробили рентген-знімок і слова пацієнтки про чужорідне тіло в бронхах підтвердилися — на знімку чітко видно цвях.

"Це було дуже ювелірне втручання, адже діаметр трахеї дитини всього 8 мм і працювати там щипцями непросто, завжди є ризик профузної кровотечі, що означає смерть дитини. Але лікарям все вдалося без найменших ускладнень", - розповіли в "Охматдиті".

Дівчинку оперували під наркозом спеціальними щипцями під оптичним контролем.

"З правого проміжного бронха дитини ми дістали канцелярський цвях з пластмасовою частиною і вістрям. Це було непросто, адже пластмасова частина цвяха повністю перекрила бронх так, що нижня частка правої легені майже не функціонувала", — розповів лікар Олександр Колодій, який рятував дитину.

У лікарні кажуть, що хірургічне втручання пройшло без ускладнень, дитина вже сьогодні поїхала додому.

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Автор: УНІАН