Тварина не постраждала.

У Дніпропетровській області рятувальники визволили кота, який провалився у колодязь глибиною 10 метрів.

Про це повідомляють у Державній службі з надзвичайних подій України у Дніпропетровській області.

Інцидент трапився 13 червня. О 10:35 небайдужий громадянин повідомив рятувальникам, що на території приватного домоволодіння в селі Оріхове у колодязь впав кіт.

На виклик прибуло чергове відділення 58-ої державної пожежно-рятувальної частини.

Читайте такожВ Одесі чотирирічний хлопчик встановив національний рекорд (відео)Рятувальники встановили, що кіт впав у колодязь без води глибиною, орієнтовно, 10 метрів та не може самостійно вибратись звідти.

Співробітник служби за допомогою рятувальної мотузки спустився на дно колодязя, дістав кота та доставив його на поверхню.

Після чого кота передали його власникам. Тварина не постраждала.

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Автор: Людмила Жерновська