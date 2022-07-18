Всі заявки проходять ретельну перевірку.

З введення візового режиму жоден громадянин Російської Федерації поки не отримав дозвіл на в'їзд.

Про це в ефірі телемарафону повідомив прес-секретар ДПСУ Андрій Демченко.

"У перший тиждень взагалі не було заяв на отримання візи. Як повідомляло МЗС минулого тижня, протягом другого тижня дії візового режиму тільки близько 10 громадян РФ подали документи. Всі проходять перевірку обов'язково", - розповів він.

За словами прес-секретаря, більшість заявок стосуються короткострокових віз, тільки чотири - довгострокових.

Демченко зазначив, що зазвичай перевірка на отримання візи тривати від 10 днів. Однак перевірці громадян Росії приділяють більше уваги, оскільки вони з країни-агресора.

Як повідомляв УНІАН, з 1 липня в Україні почав діяти візовий режим для росіян.

Тепер росіяни не можуть без запрошення приїхати в Україну, для в'їзду необхідні закордонний паспорт і паспортні дані сторони, що приймає. З собою вони повинні мати не менше 52 тисяч грн.

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