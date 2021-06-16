Контррозвідка Служби безпеки України викрила і заблокувала протиправну діяльність групи військовослужбовців одного з закладів вищої освіти Міністерства оборони, які систематично розкрадали військове майно у великих розмірах та реалізували його через інтернет.
Про це повідомив прес-центр СБУ.
"Оперативники спецслужби встановили, що група військовослужбовців ЗВО, серед яких були курсанти, протягом року розкрадала військове майно та реалізовувала його через інтернет за ринковою вартістю. У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці задокументували низку фактів злочинної діяльності учасників групи", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожНа Донеччині затримали військового, який побив, пограбував і підпалив іншого солдатаУ ході обшуків за місцями їх проживання та зберігання викраденого майна співробітники СБУ вилучили підготовлені для продажу військові речі, а також гроші, отримані злочинним шляхом.
Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх посадових осіб навчального закладу, причетних до крадіжок військового майна.
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