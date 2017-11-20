На Львівщині затримали працівників "Укрзалізниці", які крали деталі тоннами
Зловмисників затримали під час викрадення чергової партії деталей вагою понад 20 тонн.
На Львівщині правоохоронці затримали групу злодіїв, які розкрадали майно залізниці. Як повідомили в прес-службі поліції області, учасники злочинної групи викрадали метал на одному з філіалів області ПАТ «Укрзалізниця».
«Як встановили правоохоронці, працівники систематично викрадали металеві частини й механізми, які утворювалися в процесі діяльності підприємства, після чого партіями вивозили їх і реалізовували як брухт чорних і кольорових металів. Оперативники задокументували незаконне заволодіння майном підприємства на суму понад 600 тис. грн", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожПокращення від "Укрзалізниці": у поїздах почнуть продавати книги
У суботу, 18 листопада, під час викрадення чергової партії деталей вагою понад 20 тонн, були затримані троє чоловіків. Двоє з них виявилися працівниками філії.
Злочинців затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 - крадіжка Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - від трьох до шести років позбавлення волі.
Встановлюється причетність інших осіб, а також мережу збуту викраденого майна. Розслідування триває.
Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" в січні-вересні 2017 року, за міжнародними стандартами фінансової звітності, отримала чистий прибуток у розмірі 80 мільйонів гривень порівняно з 5 мільярдами гривень збитку за аналогічний період минулого року.