На Львівщині затримали працівників "Укрзалізниці", які крали деталі тоннами

На Львівщині правоохоронці затримали групу злодіїв, які розкрадали майно залізниці. Як повідомили в прес-службі поліції області, учасники злочинної групи викрадали метал на одному з філіалів області ПАТ «Укрзалізниця».

«Як встановили правоохоронці, працівники систематично викрадали металеві частини й механізми, які утворювалися в процесі діяльності підприємства, після чого партіями вивозили їх і реалізовували як брухт чорних і кольорових металів. Оперативники задокументували незаконне заволодіння майном підприємства на суму понад 600 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

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У суботу, 18 листопада, під час викрадення чергової партії деталей вагою понад 20 тонн, були затримані троє чоловіків. Двоє з них виявилися працівниками філії.

Злочинців затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 - крадіжка Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - від трьох до шести років позбавлення волі.

Встановлюється причетність інших осіб, а також мережу збуту викраденого майна. Розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" в січні-вересні 2017 року, за міжнародними стандартами фінансової звітності, отримала чистий прибуток у розмірі 80 мільйонів гривень порівняно з 5 мільярдами гривень збитку за аналогічний період минулого року.