За словами мера Харкова, необхідно забезпечити місто транспортом та перезапустити економіку.

Харківський метрополітен відновить перевезення пасажирів вже з наступного вівторка, 24 травня.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, міська влада спільно з керівництвом метрополітену, військовослужбовцями та правоохоронними органами зробить все необхідне для безпеки пасажирів.

"Ми більше не можемо тягнути – нам слід запускати метрополітен. Моє завдання – забезпечити місто транспортом та перезапустити економіку. Людям потрібно їздити на роботу. Це податки, пенсії, зарплати і, зрештою, будівництво нових мікрорайонів", – підкреслив Терехов.

Також міський голова розповів, що армія рф знищила в місті 30% житлового фонду. Він зазначив, що уроки будуть витягнуті: при будівництві нових будівель, шкіл і дитсадків буду обов'язково проєктуватися бомбосховища.

Україна виграла битву за Харків

Рашисти виявилися нездатні взяти штурмом Харків, підтвердив 14 травня Терехов. Ворожі війська залишають околиці міста, рухаючись у бік російсько-українського кордону.

Журналісти газети The New York Times пишуть, що поразка під Харковом – це друга велика поразка російської армії після її відступу з Києва минулого місяця.

Водночас близько 20-25% території Харківської області все ще знаходяться під окупацією, але показник зменшується. Зараз ведуться активні бойові дії на півночі, на північно-східному напрямку Харківщини, а також на Ізюмському напрямку, який останні два місяці є найгарячішою точкою.

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