У неї знайшли російські пропагандистські матеріали та символіку, посібники для перенавчання.

У Херсоні виявили нові докази злочинів вчительки-колаборантки, яка під час окупації була "заступником міністра освіти" у фейковому уряді.

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань. Зазначається, що правоохоронці провели обшук у вчительки з Херсона, яка ще до 24 лютого 2022 року шпигувала на користь РФ, а під час тимчасової окупації міста відверто працювала на загарбників.

"Ще до початку війни (повномасштабного вторгнення – УНІАН) педагог з Херсона обвинувачувалась у державній зраді – у 2021 році правоохоронці зафіксували, що вона шпигувала для РФ. Уникнути покарання жінка змогла лише через захоплення міста росіянами. За багаторічну прихильність загарбники влаштували її на посаду "заступника міністра освіти" у фейковому уряді зрадника Сальдо", - йдеться у повідомленні.

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За оперативними даними, вона насаджувала в регіоні російську освіту, переслідувала вчителів, які не стали на бік ворога, змушувала батьків віддавати дітей до "нових російських шкіл". Також активно агітувала за псевдореферендум та сприяла загарбникам у примусовому вивезенню школярів до окупованого Криму.

За даними ДБР, після визволення Херсона зловмисниця втекла разом зі своїми "господарями". Наразі під час обшуку в неї виявили чергові докази її протидержавної діяльності: російські пропагандистські матеріали та символіку, посібники для перенавчання.

Що відомо про Тетяну Кузьміч

Як відомо, вчителька з Херсона Тетяна Кузьміч була затримана у серпні 2020 року за підозрою у державній зраді на користь ФСБ Росії.

За даними слідства, вона шпигувала за українськими службами і передавала зібрані матеріали російськими окупантами.

Відому під псевдонімом "Цвєтаєва" жінку у жовтні відпустили під заставу у 500 тисяч гривень.

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