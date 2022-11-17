Він займався терором місцевих підприємців і змушував їх сплачувати податки в бюджет РФ.

Служба безпеки України та Національна поліція затримали депутата Херсонського осередку забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя", який співпрацював з окупантами.

"Чоловік добровільно пішов на співпрацю з рашистами і зайняв керівну посаду в окупаційному "министерстве внутренних дел Херсонской области РФ". Там він працював у відділі "боротьби з економічними злочинами", який насправді займався терором місцевих підприємців і змушував їх сплачувати податки в бюджет РФ", - зазначили у прес-службі СБУ.

Чоловіка затримали на території деокупованої Херсонщини. Не зазначається, депутатом якого саме місцевого органу влади він був до повномасштабного вторгнення РФ.

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Затриманому оголошено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) ККУ та вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Водночас "УП" з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах пише, що затримано Сергія Остапенка. Інформація про такого депутата у публічному просторі відсутня.

Зрадники України: найгучніші затримання

В СБУ відзвітували про завершення розслідування стосовно колишнього співробітника координаційного штабу Управління СБУ в Харківській області. "Кріт" ФСБ погодився допомагати окупантам в обмін на гарантії для себе і сім'ї і разі захоплення Харкова.

Служба безпеки України 2 листопада затримала колаборанта у Куп'янську. Місцевий 54-річний житель добровільно погодився очолити так званий "Кондрашівський територіальний відділ" окупаційної адміністрації Куп'янського району. Він допомагав визначати підприємства, які не бажали працювати з рашистами, для їх подальшої "перереєстрації" на користь РФ.

За даними МВС, співпрацювати з окупантами на тимчасово захоплених територіях погоджувалися переважно колишні міліціонери, які були правоохоронцями до 2014 року.

Згодом Служба безпеки України затримала ворожого агітатора, який готував фейки для ток-шоу російського пропагандиста Володимира Соловйова.

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