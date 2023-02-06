Також агенти збирали розвіддані про базування та переміщення підрозділів ЗСУ на Таврійському напрямку.

Служба безпеки України затримала двох агентів Російської Федерації, які допомагали російським окупантам підготувати ракетні удари по залізничних вузлах та енергооб’єктах Одеси і Херсона.

Як повідомляє СБУ, кіберфахівці викрили ще двох агентів ФСБ РФ у ході масштабних контрдиверсійних заходів у прифронтових районах півдня України.

"За вказівкою ворога вони збирали розвіддані про базування та переміщення підрозділів ЗСУ на Таврійському напрямку", - йдеться в повідомленні.

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Крім цього, вони передавали окупантам локації критичної інфраструктури в Одесі та Херсоні.

"Насамперед агресора цікавили точні координати місцевих об’єктів Укрзалізниці та енергогенеруючих підприємств. У разі отримання розвідінформації окупанти планували використати її для підготовки і проведення серії прицільних ракетних ударів по українських містах. Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження в своєчасно викрили, встановили місцезнаходження і затримали обох зловмисників на спробах передачі розвідданих загарбникам", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, одного з російських агентів затримано поблизу центрального залізничного вокзалу у Херсоні, іншого - в Одесі після прихованої фотофіксації одного з військових об’єктів.

У цьому зв'язку сказано, що поплічниками агресора виявились двоє місцевих жителів, яких російська спецслужба завербувала після початку повномасштабного вторгнення.

"Обидва зловмисники перебували на постійному агентурному зв’язку з кадровим співробітником управління ФСБ по Ростовській області з псевдонімом "Буба Касторський". Саме від нього російські агенти отримували завдання на проведення розвідувально-підривної діяльності у південному регіоні України", - сказано в повідомленні.

Вони для комунікації використовували спеціально створений анонімний Телеграм-канал. Під час обшуків у затриманих виявлено смартфони із доказами законспірованого листування з представником ФСБ.

Обом затриманим слідчі Служби безпеки повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисникам загрожує покарання - до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Затримання російських агентів РФ

В україні постійно затримують російських агентів і колаборантів, а також зрадників нашої держави. Наприклад контррозвідка Служби безпеки України затримала двох агентів РФ, які планували передавати ворогу дані, влаштувавшись до підрозділів ЗСУ.

А нещодавно на Тернопільщині було затримано російського агента, який збирав інформацію про розміщення об'єктів критичної інфраструктури та особливості їхньої роботи на території західних регіонів України. Завербованого місцевого жителя, який мав прокремлівські погляди, затримали правоохоронці, коли він забирав зі схованки 5 тис. грн "винагороди".

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