Ветеран Дмитро Олійник отримав важке поранення під час боїв за Харків.

Гучний скандал розгорівся в Харкові, де українському захиснику, який ледь не залишився без ноги, відмовили надати необхідну групу інвалідності. Голова обласної медико-соціальної експертної комісії порадила учаснику бойових дій "відрізати ногу".

Про свою ситуацію ветеран Дмитро Олійник розповів на своїй сторінці у Facebook. Чоловік під час боїв за Харків отримав важке поранення ноги, щоб врятувати кінцівку довелося зробити 15 операцій, але функціональність ноги втрачена безповоротно.

Захисник України звернувся до Харківської обласної МСЕК, щоб змінити групу інвалідності з 3-ї на 2-у, але там йому відмовили.

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"Так навіщо ти залишав свою ногу? Треба було, щоб її відрізали, і була б 2-я група. (с) Бунічева Лариса Леонідівна, голова обласної МСЕК. Це так виглядає подяка людям, які стали на захист держави. Так тоді, виходить, треба було і загинути в одному зі штурмів. Це як треба ставитися до військових, що можна не брати до уваги висновки київських клінік про те, що права нога втратила свою функціональну здатність і є біопротезом. Цього комісії МСЕК мало. 15 операцій. Мало. Потрібно вирвати все живе з людини і єхидно сказати: "Якби була ампутація – це була б 2-га група", – розповів Олійник.

При цьому він нагадав, що відповідно до статті 7 Закону України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні", якщо поранення пов'язане із захистом Батьківщини, то група підвищується на один ступінь. Чоловік уточнив, що Харківський обласний МСЕК та бере за це 3-4 тисячі доларів.

За його словами, поранена нога постійно нестерпно болить і всихає, стаючи з кожним днем все менше. Таким чином, кінцівки у чоловіка фактично немає.

У зв'язку з ситуацією, що склалася, воїн вимагає звільнити Бунічеву Ларису Леонідівну з посади керівника обласної МСЕК і взяти на цю посаду ветерана війни.

Реакція на скандал - що сказали в МОЗ

Міністерство охорони здоров'я України вже відреагувало на резонансний випадок і призначило перевірку в Харківській обласній МСЕК, яка запланована на наступний тиждень. Після перевірки пообіцяли прийняти кадрові рішення та притягнути до відповідальності осіб, які вчинили протиправні дії.

"Відріж ногу - отримаєш групу" - це не інцидент, це вирок радянській системі. У 2025 році МСЕК будуть ліквідовані і (будуть) повністю змінені підходи до проведення експертизи та встановлення інвалідності. Щодо конкретних рішень вже зараз: наступного тижня Харківську обласну МСЕК, в рамках рішення РНБО, очікує прицільна перевірка. Будуть перевірені рішення про встановлення інвалідності. Після результатів перевірки буде не просто проведена оцінка дій Харківської МСЕК, а винесені конкретні рішення, і конкретні особи понесуть відповідальність", – йдеться в повідомленні.

Крім того, у відомстві вказали, що за таке ставлення до військових і корупцію чиновників будуть "жорстоко карати".

"Група інвалідності - не предмет для торгівлі. Є чіткі критерії, за якими вона встановлюється. Але найважливіше - повага до героїв, до тих, хто захищає нас на фронті, не важливо, місяць, рік чи 9 років цієї війни. Кожен, хто отримав поранення, що призвело до інвалідності, повинен бути впевнений у підтримці держави, а не в знеціненні і приниженні", – вказали в МОЗ.

У рамках перевірки діяльності Харківської обласної МСЕК також розглянуть справу Олійника, зокрема правомірність встановлення йому групи інвалідності. Усі необхідні для цього документи та медичні висновки вже направили до Центральної МСЕК МОЗ України.

Хабарі в Україні - останні новини

Час від часу в Україні спалахують гучні корупційні скандали, пов'язані з ВЛК, МСЕК і співробітниками ТЦК і СП. Вони вимагають гроші за підробку діагнозів і "укосу" від служби в армії.

Так, співробітники ДБР та СБУ викрили злочинну групу серед посадовців Самбірської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) та Турківської міської лікарні. Голова Самбірської МСЕК, керівники лікарсько-консультативної комісії Турківської міської лікарні обіцяли оформити відповідні документи за 3,2 тисячі доларів.

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