Літак з евакуйованими громадянами України приземлився в аеропорту "Бориспіль".

В Україну повернулися дві жінки та семеро дітей, які перебували в таборах для біженців на території Сирії.

Читайте такожЗеленський: хочу сказати в Донецьку, що мир в Україні настав, а на піску у Ялті написати, що «Крим – це Україна» (відео)Про це повідомили у прес-службі Офісу президента.

«У новорічну ніч завершилася багатоскладова операція з евакуації українських громадян із Сирії. Дев’ятеро осіб, які перебували в таборах для біженців на території північно-східної Сирії, були повернуті на батьківщину, про що просили їхні родичі. Це дві жінки та семеро дітей», - йдеться у повідомленні.

Літак з евакуйованими приземлився у Міжнародному аеропорту «Бориспіль».

У прес-службі нагадали, що у червні 2019 року була створена спеціальна робоча група, до якої увійшли представники Служби безпеки України. Фахівці перевіряли громадян, утримуваних у Сирії, на наявність можливих зв’язків з учасниками міжнародної терористичної організації «Ісламська держава».

«За результатами тривалих перевірок контррозвідка СБУ не виявила фактів причетності цих громадян до терористичної діяльності», - йдеться у повідомленні.

У жовтні того ж року запропонований українськими відомствами план евакуаційних заходів був погоджений главою держави, але через загострення військово-політичної та безпекової ситуації на території Сирії евакуацію українців довелося відтермінувати.

Також, додають у прес-службі, на можливість забрати українців негативно вплинула пандемія COVID-19. У зв’язку з поширенням коронавірусу на території Сирії та Іраку були впроваджені значні обмеження, зокрема відбулося закриття кордонів та припинилося авіасполучення.

«Повернутися до процесу евакуації стало можливим лише наприкінці 2020 року, коли стабілізувалася безпекова та епідемічна ситуація в цих країнах», - йдеться у повідомленні.

Як зауважив заступник керівника Офісу президента Роман Машовець, що звільнені жінки та діти жили в таборах Сирії у жахливих умовах.

Евакуація українців з Сирії: інші подробиці

Відомо, що одна зі звільнених українок – родом з Кременчука, друга – з Криму.

Участь у звільненні українок брали в рамках спеціальної евакуаційної операції на доручення президента України вітчизняним спецслужбам, дипломатам МЗС та іншим урядовим структурам.

Спецоперація триватиме у декілька етапів. Загалом повернення додому очікують ще 57 осіб.

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Автор: УНІАН