Загалом повернення додому із Сирії очікують ще 57 осіб.

У Сирії звільнили двох громадянок України та сімох їх дітей, які утримувались у таборах для родичів бойовиків терористичної групи «Ісламська держава».

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Про це повідомляє ТСН, посилаючись на кореспондента Андрія Цаплієнко.

Зазначається, що наразі жінок евакуювали з Сирії. Загалом у них семеро дітей. Тобто до України загалом повернуться 9 людей.

Відомо, що одна зі звільнених українок – родом з Кременчука, друга – з Криму.

Участь у звільненні українок брали в рамках спеціальної евакуаційної операції на доручення президента України вітчизняним спецслужбам, дипломатам МЗС та іншим урядовим структурам.

Спецоперація триватиме у декілька етапів. Загалом повернення додому очікують ще 57 осіб.

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Автор: Дмитро Захаров