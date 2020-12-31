У Сирії звільнили двох громадянок України та сімох їх дітей, які утримувались у таборах для родичів бойовиків терористичної групи «Ісламська держава».
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Про це повідомляє ТСН, посилаючись на кореспондента Андрія Цаплієнко.
Зазначається, що наразі жінок евакуювали з Сирії. Загалом у них семеро дітей. Тобто до України загалом повернуться 9 людей.
Відомо, що одна зі звільнених українок – родом з Кременчука, друга – з Криму.
Участь у звільненні українок брали в рамках спеціальної евакуаційної операції на доручення президента України вітчизняним спецслужбам, дипломатам МЗС та іншим урядовим структурам.
Спецоперація триватиме у декілька етапів. Загалом повернення додому очікують ще 57 осіб.
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