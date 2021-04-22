На території Київщини продовжують діяти всі заходи, передбачені для "червоного" рівня епіднебезпеки.

У Київській області посилений карантин продовжено до 30 квітня.

Як повідомляє Київська обласна державна адміністрація, сьогодні під час позачергового засідання обласна комісія з питань ТЕБ і НС продовжила чинність протиепідемічних заходів.

Перший заступник голови ОДА Дмитро Назаренко зазначив, що ситуація із захворюванням на COVID-19 в області поки що залишається складною.

"За даними обласного лабораторного центру, тільки за останню добу зафіксовано 877 нових випадків захворювання. Кількість госпіталізацій також залишається на високому рівні. Тому комісія прийняла рішення продовжити додаткові протиепідемічні заходи в області ще на тиждень - до 30 квітня", - повідомив він.

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Рішення комісії передбачає продовження до 30 квітня додаткових протиепідемічних дій, прийнятих 2 квітня.

Зокрема, окремим територіям Київщини в залежності від епідситуації за рішеннями місцевих комісій з питань ТЕБ і НС рекомендовано призупиняти освітній процес у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти усіх типів та форм власності; дозволяти з урахуванням завантаженості збільшувати або зменшувати кількість одиниць громадського транспорту, а також інтервал руху на внутрішньообласних автобусних маршрутах, крім таких годин: із 07:00 по 10:00, із 16:00 до 20:00; здійснювати перевезення пасажирів у кількості 50% від передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу; проінформувати жителів Київщини про зміни в графіках перевезень; рекомендувати керівникам закладів торгівлі пріоритетне обслуговування з 10:00 до 12:00 людей похилого віку.

Крім того, на території Київщини продовжують діяти всі протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня.

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Автор: Надя Пришляк