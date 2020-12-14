Правоохоронці вимагали від громадянина щомісячний "платіж" за невжиття заходів реагування за начебто незаконне зберігання у гаражі бурштину.

У Києві повідомлено про підозру трьом поліцейським, яких затримали на хабарі у 2,5 тис. доларів.

Читайте такожУ Києві проректора одного з університетів судитимуть за одержання хабараЯк повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури, викрито та затримано на одержані неправомірної вигоди заступника начальника та двох оперуповноважених відділу кримінальної поліції Святошинського УП ГУ НП у місті Києві (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, правоохоронці вимагали від громадянина щомісячний «платіж» у вигляді 1 тис. доларів США за невжиття заходів реагування за начебто незаконне зберігання у гаражі бурштину.

«Однак, зустрівшись для отримання першого платежу, раніше обумовлена сума здалася замалою, і поліцейські назвали нову суму у розмірі 3 тис. доларів», - йдеться в повідомленні.

Правоохоронців затримано «на гарячому» після одержання ними хабара у розмірі 2 тис. 500 доларів.

Наразі трьом затриманим повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

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Автор: Юлія Янкевич