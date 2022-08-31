Рішення ухвалено, аби дати кожному можливість подбати про свою безпеку і на час повітряної тривоги перейти в укриття.

Усі роботи на будівельних майданчиках столиці під час повітряних тривог припинятимуть.

Як повідомила Київська міська державна адміністрація, відповідне рішення Ради оборони міста Києва діятиме з 1 вересня.

"Рішення ухвалено, аби дати кожному можливість подбати про свою безпеку і на час повітряної тривоги перейти в укриття. Зокрема, і працівникам на будівництві", - йдеться у повідомленні.

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Окрім того, як зазначили в КМДА, багато скарг надходить від мешканців щодо гучних звуків з будмайданчиків, які під час тривог можуть лякати людей і створювати додаткову напругу.

Раніше мер Києва Віталій Кличко відповів на петицію про скасування примусової зупинки громадського транспорту у столиці під час повітряної тривоги. Пропозицію киян відхилили.

31 серпня була інформація, що з початку вересня заклади громадського харчування у Києві будуть працювати до 22:00, бо вже з 23:00 діє комендантська година.

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