Усі роботи на будівельних майданчиках столиці під час повітряних тривог припинятимуть.
Як повідомила Київська міська державна адміністрація, відповідне рішення Ради оборони міста Києва діятиме з 1 вересня.
"Рішення ухвалено, аби дати кожному можливість подбати про свою безпеку і на час повітряної тривоги перейти в укриття. Зокрема, і працівникам на будівництві", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, як зазначили в КМДА, багато скарг надходить від мешканців щодо гучних звуків з будмайданчиків, які під час тривог можуть лякати людей і створювати додаткову напругу.
Раніше мер Києва Віталій Кличко відповів на петицію про скасування примусової зупинки громадського транспорту у столиці під час повітряної тривоги. Пропозицію киян відхилили.
31 серпня була інформація, що з початку вересня заклади громадського харчування у Києві будуть працювати до 22:00, бо вже з 23:00 діє комендантська година.