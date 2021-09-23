Державна регуляторна служба хоче через суд скасувати рішення Київради, яким було запроваджено заборону на продаж алкоголю у столиці в нічний час.

В Окружному адміністративному суді Києва оскаржують заборону Київради на продаж спиртного в нічний час.

Про це повідомляється на сайті ОАСК.

"Окружним адміністративним судом міста Києва зареєстровано позов Державної регуляторної служби України до Київської міської ради. Позивач просить суд скасувати рішення Київради, яким у вересні 2018 року було встановлено обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та столових вин у столиці", – йдеться у повідомленні.

Читайте такожВерховний суд скасував рішення Київради про заборону на продаж алкоголю вночіДержавна регуляторна служба вважає, що Київрада обрала недієвий механізм регулювання господарських та суспільних відносин, а оскаржуване рішення прийнято з порушенням норм чинного законодавства.

Наразі суд розв'язує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, Київрада заборонила продаж спиртного вночі в МАФах і магазинах. Депутати обмежили продаж спиртовмісних напоїв з 23:00 до 10:00.

Зокрема, заборонена торгівлю вином, пивом (крім безалкогольного), алкогольними та слабоалкогольними напоями в МАФах і стаціонарних об’єктах торгівлі. Правило не поширюється на заклади ресторанного господарства – кафе, бари, заклади громадського харчування тощо.

Рішення набуло чинності 24 жовтня 2018 року.

Автор: Дмитро Хилюк