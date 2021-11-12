Столична влада нагадує про штрафи за порушення карантинних обмежень.

Влада Києва вирішила посилити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів у умовах "червоної зони".

Як повідомляється на офіційному сайті Київської міської держадміністрації, таке рішення прийнято на засіданні міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 11 листопада.

"Згідно з протоколом, для контролю за дотриманням суб’єктами господарювання обмежувальних протиепідемічних заходів кількість робочих груп збільшать до чотирьох у кожному районі міста. До робочих груп залучать посадових осіб районних в місті Києві державних адміністрацій, ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві, Головного управління Національної поліції в місті Києві, КП "Муніципальна охорона", - зазначається у повідомленні.

У КМДА нагадали, що за порушення карантинних обмежень передбачена відповідальність за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ця санкція передбачає штраф: для громадян – від 17 тис. до 34 тис. гривень, а для посадових осіб – від 34 тис. до 170 тис. гривень.

Читайте такожУ мережі показали, як копи перевіряють COVID-сертифікати в автобусах Києва (відео)Досі в кожному районі столиці працювали по 2 групи контролю за дотриманням протиепідемічних заходів в умовах "червоної зони".

Київ знаходиться в "червоній зоні" епідемічної небезпеки поширення COVID-19 з 1 листопада, в місті діють суворі протиепідемічні обмеження.

Автор: Інна Андаліцька