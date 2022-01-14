Прапор знову замайорить над столицею 17 січня.

У Києві приспустили найбільший прапор України, встановлений на київських пагорбах. Причиною цього рішення стало погіршення погодних умов.

Про це повідомили на сайті КМДА.

У Києві очікується шквальний вітер із сильними поривами. Це може значно пошкодити полотнище прапора, тому його вирішили тимчасово приспустити.

Прапор знову піднімуть 17 січня після покращення погодних умов.

Читайте такожНа Одещині чоловік приніс під військкомат прапор СРСР і погрожував дійти з ним до БерлінаСпоруда флагштока в Києві є найбільшою в Україні.Висота флагштока – майже 90 метрів, а вага – 32 тонни. Розмір полотнища найбільшого прапора – 16 на 24 метри.

Як повідомляв УНІАН, раніше мешканка Кам’янського Дніпропетровської області спалила державний прапор.

Одна з дівчат поцікавилася у винуватиці, чому вона спалює прапор України. На що та відповіла, що це не її прапор.

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