Після розголосу дівчину виключили з модельної агенції.

Мешканка Кам’янського Дніпропетровської області спалила державний прапор.

Інцидент знімали на камеру друзі порушниці, незабаром відео з’явилось у соцмережах.

Як свідчать кадри, дівчина взяла прапорець і підставила його під запальничку. За вчинком неповнолітньої стежили її знайомі, які у відповідь реготали.

Одна з дівчат поцікавилася у винуватиці, чому вона спалює прапор України. На що та відповіла, що це не її прапор.

Читайте такожВ Одесі голий чоловік сидів біля "Вічного вогню" та лаявся на перехожихЯк пише Telegram Катарсис, дівчина, імовірно, відвідує місцеву модельну агенцію. Після розголосу адміністрація закладу відповіла у листуванні обуреним користувачам, що дівчину вже виключили.

Свою сторінку порушниця закрила. Що стало причиною такого вчинку – наразі невідомо.

Як писав УНІАН, у Запорізькій області хлопець став "героєм" мережі через свій обурливий вчинок. Житель Маріуполя влаштував огидну фотосесію - він спалив прапор України та похвалився цим в Instagram.

Також у Києві скоїли публічну наругу над прапором України. У ніч на День Незалежності підлітки спалили державний символ прямо у дворі багатоповерхівки. Небайдужі громадяни викликали поліцію. Правоохоронці знайшли підозрюваних за відео з камер нагляду.

Іще студентки з Сум погрожували спалити прапори України та називали РФ "великою країною".

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Автор: Віолетта Орлова