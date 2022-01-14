Потерпілому надавали допомогу лікарі швидкої.

Під час новорічних свят в Ірпені стався курйозний інцидент: чоловік у костюмі Діда Мороза вчинив бійку з клієнтом, який не захотів платити за спільне фото.

Про це розповів начальник Ситуаційного центру комунального підприємства "Муніципальна варта" Роман Левенець, передає видання ITV.

Інцидент трапився ще 31 грудня близько першої години ночі - саме тоді на вулиці почали з'являтися містяни, які продовжували святкувати Новий рік на вулиці. У той час сталося декілька сутичок.

Читайте такожЗа кілька годин до Нового року в метро Києва п'яна компанія влаштувала бійку"Один із випадків був навіть курйозним: самодіяльний Дід Мороз, який фотографувався з містянами, побився з одним із своїх клієнтів через те, що той не заплатив йому гроші за фото", - розповів Левенець.

На місце події довелося викликати швидку та поліцію. У результаті конфлікту постраждалому клієнтові надавали допомогу лікарі - він позбувся двох зубів. Діда Мороза затримали правоохоронці.

Нагадаємо, у ніч з 31 грудня на 1 січня в центрі Києва – на Софійській площі – група чоловіків влаштувала масову бійку. Бійка сталася просто під головною ялинкою України.

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