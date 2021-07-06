На Майдані Незалежності близько 50 людей вимагали від окупаційної влади РФ звільнити журналіста, а від української - реагувати на незаконні дії РФ.

У центрі Києва провели акцію на підтримку незаконно заарештованого в окупованому Росією Криму журналіста Владислава Єсипенка, справу якого сьогодні почав розглядати по суті підконтрольний Кремлю “Сімферопольський районний суд”.

Як передає кореспондент УНІАН, на акцію солідарності з ув’язненим журналістом на Майдан Незалежності прийшли правозахисники, активісти та небайдужі громадяни, а також рідні Єсипенка.

Крім того, на захід прийшли й родичі незаконно ув'язнених на території окупованого Криму та РФ українців та екс-політв'язні, зокрема, Володимир Балух, Олег Сенцов та Станіслав Асєєв.

Читайте такожПоказав карту з "російським" Кримом: держтелеканал "Дом" знову встряг у скандалВони тримали у руках плакати із закликами до звільнення Єсипенка та інших в'язнів Кремля.

Загалом у центрі столиці близько півсотні людей вимагали від окупаційної влади РФ звільнити журналіста. Учасники акції також скандували: "Крим - це Україна", "Свободу політв'язням" та "Free Yesypenko".

Дружина незаконно заарештованого українця Катерина Єсипенко наголосила на тому, що її чоловік "ледве пережив тортури та допити" окупантів.

Вона зазначила, що за життя та свободу її чоловіка наразі борються правозахисники, однак, на її думку, держава у цьому питанні бездіє.

Єсипенко звернулась до президента України Володимира Зеленського із закликом реагувати на незаконні дії РФ та сприяти звільненню її чоловіка.

"Я пропонує вам особисто подивитися в заплакані очі нашої донечки. Вони говорять красномовніше за мене. Я твердо вірю, що Владислав та усі політв'язні повернуться додому, завдяки вашим зусиллям, пане президенте", - сказала дружина журналіста.

Владислав Єсипенко: що відомо про арешт

10 березня у Сімферополі російська ФСБ затримала Єсипенка, а потім підконтрольний Кремлю "суд" відправив його під варту.

Йому інкримінували вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 223.1 КК РФ (незаконні виготовлення, переробка або ремонт вогнепальної зброї, її основних частин (за винятком вогнепальної зброї обмеженого ураження), а також незаконне виготовлення боєприпасів). Пізніше окупанти додали ще й підозру в шпигунстві, а також підозру за статтею 222 (незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, її основних частин, боєприпасів) КК РФ.

З'ясувалося, що Єсипенко як позаштатний журналіст співпрацював з проектом Радіо Свобода - "Крим.Реалії".

19 березня дружина Єсипенка Катерина закликала президента України Володимира Зеленського і міжнародне співтовариство сприяти звільненню свого чоловіка. Вона також заявила про тиск і тортури, що їх окупанти застосовували до її чоловіка. Єсипенко зазначила, що побоюється за його життя.

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Автор: Антоніна Доломанжи