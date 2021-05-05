Йому також інкримінують ст. 222 Кримінального кодексу РФ ("незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, її основних частин, боєприпасів").

Незаконно арештованому в окупованому Криму журналісту Владиславу Єсипенку додали ще одну статтю обвинувачення.

Читайте такожФСБ катувала струмом незаконно заарештованого в окупованому Криму журналіста Єсипенка – ЗМІПро це Кримській правозахисній групі повідомила його дружина Катерина Єсипенко.

За її інформацією, до звинувачення додали ст. 222 Кримінального кодексу Росії ("незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, її основних частин, боєприпасів").

Затримання Єсипенка у Криму

10 березня у тимчасово окупованому Криму російська ФСБ затримала Єсипенка.

Йому інкримінували вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 223-1 КК РФ (незаконні виготовлення, переробка або ремонт вогнепальної зброї, її основних частин (за винятком вогнепальної зброї обмеженого ураження), а також незаконне виготовлення боєприпасів). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років. Пізніше окупанти додали ще й підозру в шпигунстві.

Єсипенку обрано запобіжний захід у вигляді арешту до 11 травня.

Згодом з'ясувалося, що Єсипенко як позаштатний журналіст співпрацював з проектом Радіо Свобода - "Крим.Реалії".

Адвокатів Еміля Курбедінова та Олексія Ладіна, з якими дружина Єсипенка уклала угоду, до нього не допускають.

19 березня дружина Єсипенка Катерина закликала президента України Володимира Зеленського і міжнародну спільноту сприяти звільненню свого чоловіка. Вона також заявила про тиск і тортури, які окупанти застосовували до її чоловіка. Єсипенко зазначила, що боїться за його життя.

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Автор: Антоніна Доломанжи