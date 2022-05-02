Прийом документів триватиме до 31 травня.

З 2 травня у Києві розпочався прийом документів до першого класу.

Про це повідомляється на сайті КМДА.

"В умовах воєнного стану документи будуть прийматися не тільки особисто, а й в електронному вигляді або у вигляді поштових листів. Відсутність медичної довідки не є підставою для відмови у зарахуванні", – розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник

Прийом документів триватиме до 31 травня.

Повідомляється, що цього року зарахування до 1-х класів здійснюватиметься на підставі заяви одного з батьків майбутніх першокласників, наданих власноруч або сканованих копій чи фотокопій, направлених нарочним, факсом, електронною поштою на адресу школи. Якщо до 31 травня у батьків немає можливості отримати медичну довідку для своєї дитини, це не є підставою для відмови у зарахуванні.

Оригінали документів та медичну довідку потрібно подати до 23 серпня 2022 року включно. При зарахуванні до навчального закладу пріоритет надаватиметься тим дітям, що проживають на території обслуговування закладу, зареєстрованим внутрішньо переміщеним особам, дітям, чиї брати чи сестри вже навчаються в цій школі та дітям працівників цих закладів.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство освіти та науки вирішило переглянути шкільну програму з зарубіжної літератури та скоротити в ній російських письменників.