На станції метрополітену пропускають всіх без оплати.

У Києві метрополітен відкрив безкоштовний вхід для всіх бажаючих.

Про це постійно оголошують у гучномовцях на станціях метро. Проїзд у метро зробили безкоштовним для всіх пасажирів, повідомляє Українська правда.

Також ввели безкоштовний проїзд на всьому комунальному транспорті Києва, про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у Телеграм-каналі.

"Наразі відключено автоматизовану систему оплату проїзду, тож валідувати транспортну картку у комунальному транспорті не потрібно", - повідомив він.

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