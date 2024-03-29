Цього разу це скульптурка воїна, який прихилив коліно перед українським прапором.

У рамках проєкту "Шукай", що розповідає історію Києва через його знакові символи, була відкрита нова мініскульптура – "Герої".

Як зазначається на сторінці проекту в Facebook, цього разу це скульптурка воїна, який прихилив коліно перед українським прапором. Щоб роздивитися цю скульптурку, потрібно також прихилити коліно – вона спеціально встановлена на такій низькій висоті. Скульптором є Юрій Білявський.

"Уперше в скульптурки немає одного мецената: цього разу авторка проєкту Юлія Бевзенко об’єднала всіх меценатів проєкту "Шукай!" і вони подарували цю пам’ятку місту, а також ми зібрали 450 тис. гривень, які будуть передані підрозділу "На Щиті". Ми встановили скульптурку на дзвіниці біля могил Да Вінчі і Джуса", - сказано у повідомленні.

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Її потрібно шукати за адресою: Паркова дорога, 1, Аскольдова могила (Українська греко-католицька церква Св. Миколая Чудотворця на Аскольдовій могилі, дзвіниця).

Проект "Шукай" - деталі

Раніше повідомлялось, що міні-скульптурку в рамках мистецького проекту "Шукай" присвятять легендарному "Привиду Києва".

"Наступна міні-скульптурка проєкту "Шукай" – "Привид Києва. Не стала чекати якогось дня, щоб її відкрити. Показиватиму процес лиття скульптури, пошуку місця та відкриття (хоча зазвичай ми розповідали вам вже про встановлену скульптуру. Тут хочеться навпаки). Це пластилінова форма", – повідомляла ініціторка проекту Юлія Бевзенко.

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