"Привид Києва" – це збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, які захищають небо столиці, раптово з'являючись там, де їх не чекають.

Нову міні-скульптурку в рамках мистецького проекту "Шукай" присвятять легендарному "Привиду Києва".

Про це повідомляється на сторінці проекту у Facebook.

"Наступна міні-скульптурка проєкту "Шукай" – "Привид Києва. Не стала чекати якогось дня, щоб її відкрити. Показиватиму процес лиття скульптури, пошуку місця та відкриття (хоча зазвичай ми розповідали вам вже про встановлену скульптуру. Тут хочеться навпаки). Це пластилінова форма", – пише ініціторка проекту Юлія Бевзенко.

Коли скульптурка буде готова та де її розташують, поки не повідомляється.

Зазначимо, різноманітні міні-скульптурки, присвячені знаковим для Києва подіями, персоналіям чи символам, почали з'являтися на вулицях столиці кілька років тому. Згодом стало відомо, що за проектом "Шукай" стоїть екскурсовод Юлія Бевзенко, яка вирішила таким чином розповісти історію Києва у бронзових міні-скульптурках. Загалом в столиці нараховуються вже більше трьох десятків таких скульптурок.

Як повідомляв УНІАН, днями у командуванні Повітряних сил ЗСУ розповіли, що насправді льотчик "Привид Києва", про якого на початку російського військового вторгнення в Україну ходило чимало легенд – це збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил, які захищають небо столиці, раптово з'являючись там, де їх не чекають.

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