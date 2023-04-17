У "Київводоканалі" запевняють, що цей показник кольоровості залишається в межах норми і не впливає на якість та безпеку водопровідної води.

Через паводок водопровідна вода у Києві може тимчасово мати злегка жовтуватий колір, контроль її якості посилено. Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що "Київводоканал" посилив контроль якості води під час сезонного паводку.

"Рівень та якість води у Дніпрі впливають на технологічні процеси водопідготовки. Через інтенсивність паводку Київська ГЕС почала інтенсивний скид води, що призвело до залпового погіршення якості води в річці", - йдеться у повідомленні.

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Так, "Київводоканал" наголошує, що через паводок вода може тимчасово мати злегка жовтуватий колір.

"Проте цей показник кольоровості залишається в межах норми, передбаченої ДСанПіН, і не впливає на якість та безпеку водопровідної води", - запевнили на підприємстві.

Зауважується, що фахівці підприємства щодня відбирають проби на всіх етапах водопідготовки, на виході з очисних споруд та у розподільчих водопровідних мережах – у 35 контрольних точках на різних вулицях у всіх районах Києва. Посилений контроль здійснюється за фізико-хімічними та мікробіологічними показниками.

Паводок в Україні та в Києві - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня у КМДА з посиланням на Український гідрометцентр попередили, що днями внаслідок весняного водопілля через Київську гідроелектростанцію може піднятися рівень води у Дніпрі.

Сьогодні, 17 квітня, у ДСНС зазначили, що відзначають тенденцію до зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі України. Підтопленими залишаються 852 дворогосподарства та 111 будинків, з них 38 дачних. Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів.

У Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 10 тис. 762 га сільськогосподарських угідь.

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