Акція в Києві відбулася у четвер в Ільїнському парку. У заході взяли участь колеги та друзі вбитого журналіста.

В Києві відбулася акція пам’яті українського журналіста Георгія Гонгадзе, якого було вбито у 2000 році.

Як передає кореспондент УНІАН, акція з нагоди 21-х роковин його вбивства пройшла в Ільїнському парку.

На ній були присутні друзі та колеги Гонгадзе – загалом кілька десятків людей.

Учасники заходу також звернулися до української влади із закликом ефективно та прозоро розслідувати вбивство Гонгадзе та знайти замовників цього злочину.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 16 вересня, вони опублікували відповідне звернення до влади, у якому наголошується, що з моменту вбивства Гонгадзе кількість злочинів проти журналістів в Україні лише збільшується.

Зокрема, однією із найрезонансніших справ є вбивство у липні 2016 року в Києві журналіста Павла Шеремета, а також жорстоке побиття у травні 2019 року у Черкасах журналіста Вадима Комарова, який згодом помер.

"Ці та інші справи – лише найяскравіші свідчення масштабної і тривожної тенденції. Оскільки Україна є незалежною демократичною країною, де цінують свободу слова й безпеку громадян, зокрема тих, хто бореться за правду, журналісти не мають зазнавати утисків, нападів і ставати жертвами вбивств, а справи проти виконавців та замовників мають бути розслідувані", – підкреслюють автори звернення.

Вони вимагають від української влади забезпечити прозоре розслідування цих справ, встановити та назвати замовників убивств.

Крім того, правозахисні та медійні організації також закликають захищати діяльність журналістів, виконати вимоги Комітету міністрів Ради Європи, які передбачають налагодження неупередженої та ефективної роботи правоохоронних органів і судової системи, та вживати системних заходів, необхідних для захисту права громадян на достовірну та неупереджену інформацію.

Вбивство Георгій Гонгадзе – довідка УНІАН

Засновник інтернет-видання "Українська правда" Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі під Таращею Київської області виявили тіло без голови, яке, за висновками експертів, могло належати журналісту. Останки черепа, які за заявою Генпрокуратури належать Гонгадзе, було знайдено 2009 року на Київщині.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України - Валерія Костенка, Миколу Протасова і Олександра Поповича. Суд позбавив їх волі на строк від 12 до 13 років.

У січні 2013 року до довічного ув'язнення за вбивство журналіста було засуджено колишнього начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС, генерала Олексія Пукача.

Журналіста поховали 22 березня 2016 року в Києві на території церкви Миколи Набережного.

Замовники вбивства досі не встановлені.

11 вересня 2020 року адвокат Тетяна Костіна заявила, що з матеріалів кримінального провадження щодо вбивства Гонгадзе зникли слова засудженого екс-генерала МВС Пукача про те, що до цієї справи причетні екс-президент України Леонід Кучма та екс-голова Верховної Ради Володимир Литвин.

Автор: Дмитро Хилюк