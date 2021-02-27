Мітинги на підтримку активіста Сергія Стерненка відбулись біля офісів президента та генпрокурора.

У суботу, 27 лютого, в Києві відбулася акція на підтримку активіста Сергія Стерненка, який був засуджений до 7 років позбавлення волі.

Як усе відбувалося

Мітинг почався біля Офісу президента. Учасники акції висунули вимоги до президента Володимира Зеленського: негайно звільнити Стерненка й оновити судову систему в країні. Зокрема перезавантажити Вищу раду правосуддя, а її нових членів обрати на чесному і прозорому конкурсі.

Учасники мітингу заявляють, що кримінальне переслідування Стерненка не має нічого спільного зі справедливим правосуддям, і називають його справу політичною.

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Згодом прихильники Стерненка пішли до Офісу генерального прокурора. Колона учасників розтяглася на велику відстань - до кілометра. По ходу руху активісти періодично запалювали піротехнічні засоби. Також був перекритий рух автомобілів вулицями Грушевського і Московською у центрі столиці.

Біля прокуратури вони вимагали відставки Ірини Венедіктової з посади генпрокурора. Вони закидали будівлю фаєрами та петардами. Учасники акції цілили фаєрами у вікна будівлі ОГПУ, інколи фаєри долітали до третього поверху.

Майбутні акції на підтримку Стерненка

Організатори мітингів на підтримку ув'язненого активіста Сергія Стерненка називають свою акцію безстроковою. А також попереджають, що сьогодні прийшли на останню мирну акцію.

Вони також анонсували наступний мітинг, який має відбутися на 9 березня на Майдані Незалежності.

Реакція поліції

У поліції повідомили, що не зафіксували правопорушень під час сьогоднішніх акцій в центрі Києві. Поліцейські продовжують забезпечувати правопорядок на вулицях Києва.

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Автори: Олександр Топчій, Віталій Саєнко