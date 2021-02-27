У суботу, 27 лютого, в Києві відбулася акція на підтримку активіста Сергія Стерненка, який був засуджений до 7 років позбавлення волі.
Як усе відбувалося
Мітинг почався біля Офісу президента. Учасники акції висунули вимоги до президента Володимира Зеленського: негайно звільнити Стерненка й оновити судову систему в країні. Зокрема перезавантажити Вищу раду правосуддя, а її нових членів обрати на чесному і прозорому конкурсі.
Учасники мітингу заявляють, що кримінальне переслідування Стерненка не має нічого спільного зі справедливим правосуддям, і називають його справу політичною.
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Згодом прихильники Стерненка пішли до Офісу генерального прокурора. Колона учасників розтяглася на велику відстань - до кілометра. По ходу руху активісти періодично запалювали піротехнічні засоби. Також був перекритий рух автомобілів вулицями Грушевського і Московською у центрі столиці.
Біля прокуратури вони вимагали відставки Ірини Венедіктової з посади генпрокурора. Вони закидали будівлю фаєрами та петардами. Учасники акції цілили фаєрами у вікна будівлі ОГПУ, інколи фаєри долітали до третього поверху.
Майбутні акції на підтримку Стерненка
Організатори мітингів на підтримку ув'язненого активіста Сергія Стерненка називають свою акцію безстроковою. А також попереджають, що сьогодні прийшли на останню мирну акцію.
Вони також анонсували наступний мітинг, який має відбутися на 9 березня на Майдані Незалежності.
Реакція поліції
У поліції повідомили, що не зафіксували правопорушень під час сьогоднішніх акцій в центрі Києві. Поліцейські продовжують забезпечувати правопорядок на вулицях Києва.
Справа проти Стерненка: що відомо
- 23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі за обвинуваченням у викраденні місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.
- Його та ще одного обвинуваченого у справі Руслана Демчука взяли під варту в залі суду та відвезли до СІЗО, де вони пробудуть до набрання вироком законної сили.
- Ввечері того ж дня у десятках міст України та за кордоном відбулися акції протесту громадян, обурених вироком Стерненку.
- Зокрема, у Києві на акції біля Офісу президента сталися сутички між протестувальниками і правоохоронцями. За даними поліції, було затримано 24 осіб. Постраждали 27 поліцейських та військовослужбовців Нацгвардії.
- Сьогодні, 27 лютого, учасники акції провели мітинг біля Офісу президента, під час якого висунули Володимиру Зеленському вимоги звільнити Стерненка і перезавантажити Вищу раду правосуддя.
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