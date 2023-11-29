На території Національного заповідника Києво-Печерська лавра відривається новорічна резиденція.

З 1 грудня у Великій лаврській дзвіниці Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" розпочне працювати резиденція Святого Миколая.

Про це повідомляє Національний заповідник у Facebook. Побачитися зі "святим" та познайомитися із цікавим новорічними локаціями зможуть усі кияни та гості столиці.

"Нині діти та дорослі прагнуть вірити в диво, хочуть здійснення своїх мрій та сподівань. Одним з найзаповітніших бажань усіх українців, безумовно, є наша Перемога над російськими загарбниками та мир", - йдеться у повідомленні.

Всі охочі зможуть не лише написати листа Святому Миколаю, а й випробувати чарівну силу арки бажань, ставши під нею і загадавши свої найзаповітніші прагнення. Також відвідувачі резиденції зможуть сфотографуватися зі Святим Миколаєм.

В "серці" заповідника будуть виставлені різдвяно-новорічні витвори митців Національної спілки художників України, Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, оригінальні твори Асоціації майстрів клаптикового шиття України (Ukrainian Quilter's Association) та дитячі малюнки художньої студії "Маленький принц".

В заповіднику зазначають, що у разі повітряної тривоги укриття працюватиме на першому поверсі Дзвіниці, тож українці "зможуть" безпечно познайомити діток зі Святим Миколаєм.

Резиденцію буде відкрито щосуботи та щонеділі, а також 6, 19 та 25 грудня з 11:00 до 16:00.

Через воєнний стан прийом відвідувачів у день відкриття (1 грудня о 14:00) – виключно за запрошеннями.

Як в Україні святкуватимуть Різдво цього року

Як повідомляв УНІАН, священник Православної церкви України Георгій Коваленко розповів, що Києво-Печерська лавра ПЦУ святкуватиме Різдво за новим календарем.

Він нагадав, що за новим календарем, 6 грудня святкуватимуть – Миколая, 24 грудня - Святвечір, 25 грудня - Різдво, 6 січня - Богоявлення, Водохреща.

Коваленко зазначив, що перехід на новий календар в ПЦУ добровільний. При цьому додав, що досить незначна кількість парафій і монастирів залишились на старому календарі.

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