Мешканців закликають надати перевагу трансляціям богослужінь і пам’ятати про комендантську годину, що діє із 00:00 до 05:00.

У Києві під час Великодніх свят богослужіння у храмах проходитимуть онлайн, комендантська година триватиме із 00:00 до 05:00.

Міська влада нагадує, що відзначення Великодніх свят цьогоріч відбувається в умовах воєнного стану, і закликає мешканців надати перевагу трансляціям богослужінь онлайн і пам’ятати про комендантську годину, що діє із 00:00 до 05:00.

"Місто також звернулося до керівників релігійних громад із проханням обмежити проведення масових богослужінь і максимально забезпечити онлайн-трансляції з культових споруд на українських телеканалах та через інтернет", - сказано у повідомленні.

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Святкування Великодня в Україні - деталі

На Великдень до місць проведення богослужінь та місць зібрання вірян будуть наближені екіпажі патрульної та Національної поліції. Обмеження, які діють з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, будуть діяти і на Великдень.

Комендантська година буде діяти і в ніч Великодня. До заходів, які відбуваються в комендантську годину на Великдень, віряни зможуть долучитись онлайн.

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