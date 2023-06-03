Відтак, через прикрий інцидент дітей військовослужбовців впродовж місяця обслуговуватимуть безкоштовно.

Скандал навколо закладу в Запоріжжі, який відмовив в обслуговуванні військовому через його форму, отримав продовження. Як з'ясувалося, інцидент трапився у комплексі Pool&Beach.

Через добу адміністрація закладу в соцмережі намагалася спростувати конфлікт.

"На територію комплексу Pool&Beach можна гостям у військовій формі! Ми розуміємо, що адміністраторка висловила інформацію некоректно, роботу з адміністратором проведено. Дитяче свято завершилося, приносимо свої вибачення за некоректне висловлювання і запрошуємо на відпочинок", - зазначили в Instаgram-акаунті закладу.

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Трохи згодом з'явився ще один допис. Адміністрація перепросила у військового і оголосила, що впродовж місяця безкоштовно обслуговуватиме та пригощатиме дітей військових.

"Адміністрація закладу зв’язалася з військовослужбовцем, який не зміг випити кави з вини комплексу, і принесла свої щирі вибачення за вчорашню ситуацію. Військовий прийняв наші вибачення, за його словами - претензій та образ до комплексу Pool&Beach не має. Також для всіх дітей військовослужбовців на червень вводимо безкоштовний вхід. Кава на ці вихідні військовослужбовцям безплатна", - ідеться в повідомленні.

Інцидент у Запоріжжі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у Запоріжжі українського військового не впустили до пляжно-розважального комплексу випити кави, бо він був у формі.

"Ви прийшли до вас у військовій формі. Це не ганебно, ні. Але у нас відпочиває 140 дітей. Це може налякати, що у нас в и у військовій формі. Злякати не дітей, а їхніх дорослих батьків", - повідомила працівниця комплексу.

Водночас воїн запропонував цим дорослим сидіти вдома, якщо їх лякає військова форма у країні, що воює. Працівниця закладу додала, що вони не пускають людей у військовій формі, але прізвище власника комплексу називати заборонено.

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