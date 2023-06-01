Персонал заявив, що військовий лякатиме дорослих відвідувачів, які прийшли у заклад з дітьми.

У Запоріжжі українського військового не впустили до пляжно-розважального комплексу випити кави, бо він був у формі.

Відео інциденту з'явилося у мережі. На кадрах видно фрагмент спілкування персоналу закладу з воїном. Причина відмови в обслуговуванні "вбила".

"Ви прийшли до вас у військовій формі. Це не ганебно, ні. Але у нас відпочиває 140 дітей. Це може налякати, що у нас ви у військовій формі. Злякати не дітей, а їхніх дорослих батьків", - повідомила працівниця комплексу.

Водночас воїн запропонував цим дорослим сидіти вдома, якщо їх лякає військова форма у країні, що воює. Працівниця закладу додала, що вони не пускають людей у військовій формі, але прізвище власника комплексу називати заборонено.

Скандали з військовими - останні новини

Ганебні новини щодо поведінки з військовими нерідко з'являються в інформаційному просторі. Вчора стало відомо, що у Дніпрі військовослужбовця не пустили повечеряти до ресторану "Deep Bar". Причиною відмови стала військова форма українського захисника. У закладі заявили, що це не відповідає дрес-коду ресторану.

Перед цим в одному з готелів карпатського курорту Буковель відпочивальник образив бойового медика, який проходить реабілітацію після роботи в найгарячішій точці нашого фронту. Він назвав захисника України "лошарою" та "провокатором".

Раніше у Черкасах військового не пустили у маршрутку, бо той їхав з чотирилапим другом з Бахмутського напрямку.

У березні у мережі розгорівся скандал через відмову спортклубу в Києві пустити військових у душ.

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