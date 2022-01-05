Без води 4 січня внаслідок аварії на водогоні залишилась ще низка міст і сіл у Львівській області.

У місті Трускавець Львівської області частково відновлено водопостачання, припинене 4 січня 2021 року через аварію на водогоні.

Як повідомляє у Facebook Трускавецька міська рада, станом на 9 годину ранку 5 січня водопостачання у місті відновлюють.

Як інформує КП "Дрогобичводоканал", масштабну аварію на водогоні Гірне-Дрогобич у Доброгостові ліквідовано вчора орієнтовно о 21:30.

Читайте такожВ Україні відсьогодні підвищуються тарифи на воду"Запущено свердловинний фонд на річці Стрий. Нагадаємо, що без водопостачання внаслідок аварії на водогоні Гірне-Дрогобич залишався не лише Трускавець, а й міста Дрогобич, Стебник та села Дрогобицького району", – сказано у повідомленні.

У ТОВ "Трускавецький водоканал" зазначають, що внаслідок великого відбору води можливі перебої з водопостачанням в окремих будинках і просять городян "з розумінням поставитись до даної ситуації і не створювати ажіотаж".

На підприємстві обіцяють, що сьогодні водопостачання обов’язково буде відновлено.

Як повідомляв УНІАН, 4 січня курортний Трускавець залишився без води. Протягом дня питання водопостачання у місті було врегульовано – зокрема, підписано договір на водопостачання між ТОВ "Трускавецький водоканал" та КП "Дрогобичводоканал". Також комунальні служби приступили до ліквідації аварії на магістральному водогоні Гірне-Дрогобич (в с. Доброгостів), щоб відновити водопостачання.