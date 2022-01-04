Вже стало відомо, що у черзі за водою біля криниці один з мешканців міста втратив свідомість.

Курортний Трускавець залишився без води, а мер обіцяє відновлення водопостачання в місті до завтрашнього ранку.

Як повідомляє у Facebook голова Трускавецької територіальної громади Андрій Кульчинський, "питання водопостачання у Трускавці врегульовано".

Він зазначає, що водопостачання Трускавця буде відновлене після ліквідації аварії на магістральному водогоні Гірне-Дрогобич (в с. Доброгостів). Зазначається, що подача води почне здійснюватися з вечора 4 січня після закачування у резервуари, а отже "станом на ранок 5 січня весь Трускавець буде з водою.

В повідомленні сказано, що договір на водопостачання між ТОВ "Трускавецький водоканал" та КП "Дрогобичводоканал" підписано з протоколом розбіжностей.

"Питання вдалося врегулювати після особистого втручання міських голів Дрогобича та Трускавця Тараса Кучми і Андрія Кульчинського. Просимо у мешканців та гостей Трускавця вибачення за незручності, пов’язані з дводенною відсутністю водопостачання. Міська влада зробить все можливе для того, щоб подібних ситуацій у майбутньому не виникало"- йдеться в повідомленні.

Також, як повідомляє Трускавецький водоканал, сьогодні, буде проводитись підвіз води спецтранспортом по наступних вулицях міста: вул. П. Сагайдачного ( біля вілли "Легенда"), вул. Бориславська, 40 ( р-н маг. Комора), вул. В.Івасюка 7,9, вул. В. Стуса, 14, вул. В. Стуса, 1, вул. І. Мазепи ( р-н маг. Рукавичка).

Між тим видання "Варта 1" повідомляє, що мешканці Трускавця вже страждають без водопостачання. Їм доводиться набирати воду в криницях та купувати її в магазинах. У ЗМІ йдеться й про те, що проблеми з водопостачанням викликані великими боргами.

Читайте такожНа Закарпатті у підпільній типографії фальшували тисячі свідоцтв про вакцинацію (відео)4 січня, стоячи у черзі біля криниці, один з чоловіків втратив свідомість. На місце інциденту викликали швидку допомогу.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Україні з 1 січня підвищуються тарифи на воду. Перегляд тарифів був обумовлений збільшенням витрат на електроенергію і теплову енергію, а також витрат на газ.

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