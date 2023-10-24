У мерії між тим нагадали, що у місті не вистачає водіїв автобусів.

У Львівській міській раді розповіли, чому не звільнили водія автобуса маршруту №29, який зачинив двері перед військовим з інвалідністю.

Про випадок стало відомо з соцмереж і стався він 20 жовтня. За даними очевидців, водій відмовився чекати, поки військовий зайде в автобус, пославшись на брак часу. За це чоловіка покарали доганою та зняли премію за жовтень, але не звільнили.

Як пояснили в управлінні транспорту Львівської міськради, водій не бачив військового на зупинці. "Він почав їхати, і після пасажири в салоні почали кричати, аби він зупинився, бо на зупинці – людина без кінцівки. Та водій уже почав маневр і створював аварійність на дорозі – перед ним стояло кілька інших автобусів. Маю відео з камер спостереження", – розповів керівник управління Орест Олеськів.

Відео дня

Чиновник також зазначив, що водій мав би вчинити по-іншому та пояснити пасажирам, чому він не зміг зупинити рух. "Тому покарання адміністративне у вигляді догани та зняття премії. Якщо подібне повториться, тоді водія звільнять", - зауважили у міськраді і додали, що у місті бракує 120 водіїв міських автобусів, що є "рекордною недостачею працівників".

Інцидент з військовим у Львові

Сьоодні стало відомо, що днями у Львові водій автобуса №29 відмовився підвезти військового, який втратив ногу. Про це у Facebook написав користувач Роман Глушко. За його словами, інцидент стався на зупинці пл. Митна. Водій не впустив захисника і зачинив перед ним двері.

У комунальному автотранспортному підприємстві №1, яке обслуговує маршрут, УНІАН заявили, що водію, який не дозволив зайти в автобус військовому з інвалідністю, зачинивши перед ним двері, оголосили догану.

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