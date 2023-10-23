Водій відмовився везти військового з інвалідністю.

Днями у Львові водій автобуса №29 відмовився підвезти військового, який втратив ногу. Про це у Facebook написав користувач Роман Глушко.

За його словами, інцидент стався на зупинці пл. Митна.

"Ця гнида не взяла нашого захисника і зачинила перед ним двері. Люди із салону кричали, що біля дверей військовий без ноги. "У мене зупинка три хвилини, я чекати не буду", - така була відповідь", - стверджує чоловік.

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У своєму дописі Глушко попросив громадян надати розголосу цій історії. У коментарях користувачі запитували, чому ніхто одразу не провів "виховну роботу" з водієм та не звернувся на "гарячу лінію" Львова.

На що автор допису відповів: "Ви всі знаєте, як працює "гаряча лінія" і скільки з неї користі без медійного розголосу. Тому було ухвалено рішення спочатку надати медійного резонансу, а потім ця "снігова лавина" зробить свою роботу набагато ефективніше. Друге. На жаль, у "діалог" з ним вступив тільки я (жодної підтримки з боку людей майже не було). Фізичного доступу до тіла також не було (це не маршрутка, воно у капсулі за зачиненими дверима)".

У Львівській міськраді пообіцяли УНІАН пізніше надати коментар з приводу цього інциденту.

У Рівному звільнили водія маршрутки за образу матері загиблого військового

У Рівному у червні водій маршрутки відмовився безкоштовно везти матір загиблого військового. Жінка пред’явила посвідчення члена сім’ї загиблого, яке дає право на безкоштовну поїздку. Однак водій відповів, що в автобусі всі пільгові місця вже зайняті.

Згодом його звільнили з роботи.

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