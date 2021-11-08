Дитині підшукують місце в дитячому будинку.

Жителі Львова повідомили в поліцію про маленького хлопчика, який плакав. Дитина сиділа на вулиці біля п'яної матері.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Львівської області.

Патрульних зупинили на вулиці Петлюри. Небайдужі люди розповіли, що біля одного з будинку сидить чотирирічний хлопчик. Дитина сильно замерзла, а поруч з ним знаходиться п'яна мати.

За вказаною адресою правоохоронці виявили дитину в шоковому стані, а його мати лежала на землі в стані сильного алкогольного сп'яніння і спала. Поліцейські викликали медиків, які госпіталізували хлопчика. Ювенальна превенція вже шукає дитині місце в притулку.

Читайте такожНа Рівненщині нещеплених від поліомієліту дітей не пускатимуть до шкіл та дитсадківВідносно 43-річної горе-матері склали протокол за частиною 1 статті 178 "Поява в громадських місцях у п'яному вигляді, який ображає людську гідність і суспільну мораль" КупАП.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Харкові поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом травмування 7-річної дівчинки в дитячому будинку сімейного типу. Дитина потрапила до лікарні, інших вихованців також тимчасово помістили до медичного закладу.

Автор: Анастасія Горбачова