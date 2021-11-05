Батько каже, що дитина впала зі сходів, а місцевий блогер стверджує, що батьки регулярно б'ють дітей за те, що вони без дозволу беруть їжу.

У Харкові поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом травмування 7-річної дівчинки в дитячому будинку сімейного типу. Дитина потрапила до лікарні, інших вихованців також тимчасово помістили до медичного закладу.

Про це інформує відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Харківській області. Місцевий блогер Євген Зуб на своїй сторінці в Telegram стверджує, що дівчинку побили через те, що вона порвала книгу.

3 листопада о 21:50 до чергової частини відділу поліції надійшло повідомлення з лікарні про те, що до них доставили 7-річну дівчинку з тілесними ушкодженнями. Поліцейські виїхали за місцем проживання дівчинки. Вони встановили, що за вказаною адресою знаходиться будинок сімейного типу, в якому проживають 49-річні чоловік і дружина, а також вісім неповнолітніх дітей.

Правоохоронці опитали батьків та вихованців дитбудинку. За словами батька, дитина отримала тілесні ушкодження від падіння зі сходів.

Вихованців дитячого будинку тимчасово помістили в дитячу лікарню.

Однак в мережі інформація про те, чому дівчинка отримала травми, кардинально інша. За словами блогера Євгена Зуба, дитина "випадково" зламала ключицю після "тісних обіймів" з батьком.

Так, дівчинку нібито побили через порвану книгу. Блогер також стверджує, що прийомні батьки дітей живуть на дитячі гроші. Більш того, мати й батько нібито не дозволяють своїм підопічним брати їжу з холодильника, а за непослух вони, як стверджує Зуб, б'ють хлопчиків і дівчаток битою.

Читайте такожУдари ножем у шию: у Києві син намагався вбити батька – названо причину (фото)Чоловік стверджує, що дівчинку нібито душили. Він зняв відео з її матір'ю і батьком в лікарні. Також блогер розповів, що дітей все-таки віддали батькам, а не залишили їх у лікарні.

У поліції інформацію від блогера не коментували. Однак відомо, що за фактом травмування дівчинки слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Харкові жінка побила маленького сина у прямому ефірі в Instagram.

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Автори: Світлана Макринська, Поліна Кузенко