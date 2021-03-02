Всіх дітей вивели на вулицю за тривогою / фото Київ Оперативний
У київській школі №290 під час п'ятого уроку розпилили газовий балончик.
Про це повідомляє «Київ Оперативний».
Інцидент стався у вівторок, 2 березня, близько 12:40. Один зі старшокласників розпилив газ у будівлі школи.
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Всіх дітей вивели на вулицю по тривозі, після чого подзвонили батьками і попросили забрати їх зі школи. Деякі учні чхали, терли очі і плакали на вулиці.
Зі старшокласником, що розпорошив газ, буде розбиратися поліція.
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