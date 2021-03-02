Зі старшокласником, що розпорошив газ, буде розбиратися поліція.

У київській школі №290 під час п'ятого уроку розпилили газовий балончик.

Про це повідомляє «Київ Оперативний».

Інцидент стався у вівторок, 2 березня, близько 12:40. Один зі старшокласників розпилив газ у будівлі школи.

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Всіх дітей вивели на вулицю по тривозі, після чого подзвонили батьками і попросили забрати їх зі школи. Деякі учні чхали, терли очі і плакали на вулиці.

Зі старшокласником, що розпорошив газ, буде розбиратися поліція.

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Автор: УНІАН