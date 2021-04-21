На місці монумента планують побудувати меморіал Українського воїна.

У Львові продовжують демонтаж Монумента Слави, що на вулиці Стрийській, зокрема, цього тижня прибиратимуть барельєфи.

Як повідомляє видання "Сихів Медіа", демонтажні роботи відбуваються згідно з рішенням Виконавчого комітету Львівської міськради, ухваленим 18 грудня минулого року.

Після завершення робіт частину барельєфу мають передати в музей "Територія Терору". На місці монумента планують побудувати меморіал Українського воїна, за рішенням Виконкому проведуть архітектурний конкурс.

"Це має бути той громадський простір, який чітко ознакуватиме позицію України, позицію здорового глузду. Простір буде подякою учасникам бойових дій, які сьогодні захищають Україну, гідність та європейські цінності", - розповів заступник львівського міського голови Андрій Москаленко.

За його словами, на місці демонтажу працює проектна інституція, виконавці робіт, працівники музею Терору та профільного управління.

Читайте також"Кіров гад": в'їзд до Кропивницького "декомунізували" незвичайним чином (відео)Ініціаторами демонтажу та облаштування нового простору є депутат Львівської міської ради Ігор Шолтис та координатор руху "Суспільство Майбутнього" Антон Петрівський. На думку останнього, монумент є "псевдопам'яткою", яка не має існувати.

"Ця псевдопам'ятка, на якій зображений червоноармієць, вбиваючий нашого бійця УНР, розташована за кілька десятків метрів від Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного. Наші новоспечені вояки складають присягу на вірність Україні, а виходячи з академії проходять повз гранітні брили окупантів, проти дітей яких їм невдовзі доведеться воювати. Такого парадокса немає в жодній країні, яка шанує свою військову традицію та національну гідність. Такого парадоксу не буде й у нас", - сказав Петрівський.

Що відомо про Монумент Слави

Монумент Бойової слави Збройних Сил СРСР було відкрито у Львові у 1970 році в пам'ять про переможців над нацизмом у Великій Вітчизняній війні.

Ансамбль, виконаний у граніті та бронзі, складався з 30-метрового пілона, бронзової центральної групи та масивної гранітної стели з великими рельєфами з кованої міді.

На вертикальному пілоні були барельєфи, що втілювали основні види військ. Центр ансамблю складала скульптурна група з алегоричних фігур радянського воїна і Батьківщини-матері, яка приймає присягу вірності та символічно благословляє його меч.

Історія Радянської армії розкривається в шести горельєфах з обох боків стели: "Народження Червоної Армії", "Громадянська війна", "Звільнення Західної України", "Рік 1941-й", "Велика Вітчизняна війна" і "Перемога".

11 травня 2007 року Львівська міськрада створила комісію, яка мала розглянути питання про можливий демонтаж меморіалу або видалення окремих його елементів.

У грудні 2018 року почався демонтаж пам'ятника, який пояснювався його аварійним станом. 2 лютого 2019 зі стели пам'ятника були демонтовані та передані в музей "Територія Терору" п'ять горельєфів, присвячених радянським солдатам. А 3 березня - знесена власне стела.

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Автор: Катерина Комолова