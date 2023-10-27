Священнослужитель УГКЦ Юстин Бойко вважає, що провина отців церкви є явною.

Керівництво церкви святого Андрія (УГКЦ) у Львові хочуть звільнити за те, що дозволили знімати скандальний кліп письменника і музиканта Сергія Жадана та співачки Христини Соловій у стінах храму. Про це в ефірі "Говорить Великий Львів" заявив священнослужитель, доктор богослов’я та патристичних наук, УГКЦ Юстин Бойко.

Він зазначив, що в церкві буде реформа, і це питання назріло не сьогодні.

За його словами, отці Василіани розуміють, що мають винести урок із цієї ситуації, втім хочуть зробити все виважено, оскільки це була відверта провокація.

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"Провина отців церкви Андрія є явною. Вони порушили, крім принципів моральних, принцип церковного права, який каже, що церкву не можна використовувати для інших цілей, крім молитви і того, що служить слову Божому", - сказав Бойко.

Деталі скандалу через кліп на пісню "Серце" Соловій та Жадана

Нещодавно Христина Соловій і Сергій Жадан випустили спільний кліп на пісню "Серце", навколо якого одразу ж спалахнув скандал. Частина його зйомок проходила у церкві святого Андрія у Львові. За сюжетом, співачка сидить у кріслі в центрі храму у відвертій червоній сукні, а потім зустрічається там із Жаданом. Також у кліпі можна побачити кадри інших пар, зокрема одностатевих, одна з них цілується.

У церкві заявили, що кліп необхідно видалити з мережі, оскільки він "пропагує антихристиянські цінності". Там також стверджували, що раніше їх ознайомили з іншим сценарієм роботи.

Коментуючи реакцію церкви, співаки заявили, що жодного святотатства в роботі не закладалося. А Соловій і зовсім зняла з себе відповідальність за цей кліп, заявивши, що це була ідея Жадана.

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