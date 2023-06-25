Ще кілька підлітків отримали травми і були госпіталізовані.

Сьогодні, 25 червня, поблизу селища Новгородка на Кіровоградщині сталася ДТП. За кермом був поліцейський одного з територіальних підрозділів у стані алкогольного сп'яніння.

Як повідомили в управлінні Національної поліції у Кіровоградській області, внаслідок аварії загинули троє 17-річних дівчат: дві - на місці події, ще одна дівчина померла в кареті швидкої допомоги.

В поліції зазначають, що ще троє молодих людей віком від 16 до 18 років отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів.

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"Водій автомобіля в результаті ДТП також отримав тілесні ушкодження. За кермом транспортного засобу перебував у стані алкогольного сп'яніння", - зазначають в поліції.

Таким чином, за даними поліції, в салоні автомобіля загалом перебували сім людей разом із водієм.

В той же час прокуратура Кіровоградської області повідомляє дещо інші дані. Так, за даними прокуратури, загиблим дівчатам було по 16 років. А в салоні легковика перебувало п'ятеро пасажирів - випускників однієї із місцевих шкіл.

"У результаті аварії троє шістнадцятирічних дівчат (усі 2006 року народження), загинули на місці події. Ще двоє пасажирів - хлопець, 2005 року народження та дівчина 2007 року народження - отримали тілесні ушкодження. Встановлено, що за кермом автомобіля перебував сержант поліції Кропивницького РВП ГУНП в Кіровоградській області", - зазначає прокуратура.

За даними прокурорів, водій автомобіля "Mercedes-Benz" грубо порушив правила дорожнього руху, перевищив швидкість, не впорався з керуванням і зʼїхав у кювет, де автомобіль перекинувся.

Розпочато досудове слідство за фактом смертельної ДТП (ч.3 ст. 286 КК України). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами. Правоохоронця, який керував автівкою у стані алькогольного спʼяніння затримано.

Але Державне бюро розслідувань, як і поліція, знову повідомляє про загибель 17-річних дівчат. При цьому, кількість пасажирів у повідомленні ДБР зросла вже до семи.

"За кермом автомобіля знаходився правоохоронець з ознаками сп'яніння. Він відвозив підлітків зі святкування випускного та в порушення правил безпеки посадив у легковик сімох випускників... Внаслідок ДТП троє дівчат загинули та ще четверо неповнолітніх пасажирів доставлені до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Інші новини про ДТП

Як повідомляв УНІАН, 17 червня, біля села Веселинівка Броварського району Київської області 34-річна кермувальниця Cherry виїхала на узбіччя та зіткнулася із деревом. Жінка загинула, а четверо дітей отримали травми різного ступеня важкості. Четверо пасажирів віком 5, 11, 14 та 15 років госпіталізовані до медичного закладу.

А в Подільському районі Одеської області ввечері 27 травня 16-річний водій мотоцикла врізався в паркан приватної оселі. Нетверезий хлопець вирішив покататися з 14-річним пасажиром, невпорався з керуванням та врізався у паркан. Пасажир загинув у кареті швидкої допомоги.

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